Мир 21 ноября 2022, 13:53 Эрдоган предложил делать из российской пшеницы муку и отдавать бедным странам Президент Эрдоган: Турция готова бесплатно снабжать бедные страны мукой из пшеницы России РИА «Новости»

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Нуждающиеся страны смогут бесплатно получать муку из российской пшеницы. Такую идею обсудили ООН, Турция и Россия, рассказал журналистам по пути из Катара президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировал сайт Milliyet.

Президент России Владимир Путин предложил передать российское зерно бедным странам бесплатно. Турецкий лидер согласился, а при встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем предложил пойти дальше — поставлять не зерно, а муку из него.

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«Мы даже составили такой план, что закупим пшеницу, если понадобится, и переделаем ее в муку в Турции. После этого мы отправим его как муку в эти слаборазвитые страны», — рассказал Эрдоган.

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Он прилетел в Катар 20 ноября и принял участие в открытии чемпионата мира по футболу.

Россия, Турция, ООН и Украина заключили зерновую сделку для вывоза сельхозпродукции из украинских портов. Она должна была завершиться 19 ноября, но стороны договорились о продлении на четыре месяца, передал «Царьград». С июля суда вывезли около 11 миллионов тонн продукции.