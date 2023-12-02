Мир 02 декабря 2023, 15:09 Эрдоган пожаловался на задержку оплаченных американских истребителей F-16 Эрдоган: США не передали Турции оплаченные ранее истребители F-16 Unsplash

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США направили истребители F-35 Греции, но задержали поставки Турции несмотря на то, что страна уже за них заплатила. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщила газета Hurriyet.

«В то время как нам не отдают наши F-16, хотя мы за них заплатили, [США] продолжают отправлять их в Грецию с боеприпасами», — указал он.

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Эрдоган подчеркнул, что государство продолжит переговоры с американской стороной, несмотря на задержки поставок истребителей. По его словам, у страны «нет причин отступать», поэтому турецкое руководство будет урегулировать вопросы дипломатическим путем.

В ноябре Эрдоган выразил уверенность в том, что Турция и Греция смогут устранить все разногласия, если в их переговоры не будут вмешиваться третьи стороны. Он обратил внимание, что представители двух стран уже провели ряд встреч и обговорили создание механизма для диалога.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг сообщения о связи передачи истребителей F-16 Турции со вступлением Швеции в альянс. По его словам, турецкое правительство четко обозначило, что поставки самолетов никак не повлияют на вопрос членства других стран в блоке.