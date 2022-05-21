Эрдоган потребовал от Финляндии и Швеции лояльности к Турции

Швеция и Финляндия должны продемонстрировать солидарность с интересами Турции, иначе страна не поддержит их вступление в НАТО. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил со ссылкой на его канцелярию телеканал NTV.

Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, обсудив намерения двух стран стать членами НАТО.

Эрдоган дал понять, что его не устраивают контакты Финляндии и Швеции с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК) и другими структурами, которые запрещены и признаны террористическими в Турции. Эрдоган заявил, что игнорирование угрозы терроризма не соответствует духу Североатлантического блока.

Если Финляндия и Швеция не продемонстрируют Турции свою солидарность, она окажется поддержать их вступление в Альянс, сказал Эрдоган. Он назвал «естественным правом» Турции ожидать поддержки своих интересов национальной безопасности.

Представители Финляндии и Швеции посетят Турцию 23 мая, чтобы обсудить вопросы членства в НАТО.