Эрдоган посоветовал Макрону вылечить психику

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», — заявил Эрдоган во время выступления в Кайсери.

По его словам, Макрон продемонстрировал неподобающее отношение к миллионам гражданам своей страны, исповедующим иную религию.

Ранее Макрон выдвинул большую речь на тему борьбы с сепаратизмом во Франции. Соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, обнародуют 9 декабря. Власти Франции намерены обратить особое внимание на обучение детей в рамках борьбы с исламским сепаратизмом. Макрон также предложил основать организацию, которая поможет построить «просвещенный ислам» в стране. Он считает, что в этом ему поможет Совет мусульман Франции.

По мнению президента, нужно «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

В пригороде Парижа 16 октября погиб преподаватель истории. Его застрелил 18-летний Абдулак Анзоров родом из Москвы, он имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции 12 лет назад. Злоумышленник напал на педагога за то, что тот на уроке о свободе слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. После он опубликовал фотографию отрезанной головы своей жертвы. Затем молодой человек сказал Макрону, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда».

Президент Франции назвал преступление терактом. Он уверен, что учитель погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить». Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшим, отметило агентство Ura.ru.