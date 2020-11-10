facebook_pixel
    10 ноября 2020, 21:18

    Эрдоган пообещал следить за за ситуацией в Карабахе вместе с Россией

    Анатолий Минкин

    Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 10 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.
    Эрдоган пообещал следить за за ситуацией в Карабахе вместе с Россией

    Там заявили, что Эрдоган назвал соглашение по Карабаху правильным шагом, который приведет к постоянному урегулированию ситуации в этом регионе.

    Также он отметил, что Турция вместе с Россией намерена осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность за сохранением режима прекращения огня в совместном центре, который откроется в одном из азербайджанских районов.

    Эрдоган заявил, что ситуация в Карабахе показала, что России и Турции необходимо сотрудничать в урегулировании региональных конфликтов. В частности, этот механизм можно использовать в Сирии.

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова уточнила, что российско-турецкий центр действительно появится на территории Азербайджана. Но отношения к миротворческой миссии иметь не будет.

    Минувшей ночью стало известно, что президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение о Нагорном Карабахе.

    В тексте документа говорится, что стороны полностью прекращают ведение боевых действий. Армения и Азербайджан останутся на занятых ими на момент подписания позициях. Обе стороны проведут обмен пленными и пропустят беженцев.

    Также Россия введет на территорию Нагорного Карабаха своих миротворцев.

    По словам российского лидера, эти договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса вокруг непризнанного региона на справедливой основе в интересах обеих стран.