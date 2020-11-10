Эрдоган пообещал следить за за ситуацией в Карабахе вместе с Россией

Там заявили, что Эрдоган назвал соглашение по Карабаху правильным шагом, который приведет к постоянному урегулированию ситуации в этом регионе.

Также он отметил, что Турция вместе с Россией намерена осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность за сохранением режима прекращения огня в совместном центре, который откроется в одном из азербайджанских районов.

Эрдоган заявил, что ситуация в Карабахе показала, что России и Турции необходимо сотрудничать в урегулировании региональных конфликтов. В частности, этот механизм можно использовать в Сирии.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова уточнила, что российско-турецкий центр действительно появится на территории Азербайджана. Но отношения к миротворческой миссии иметь не будет.

Минувшей ночью стало известно, что президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение о Нагорном Карабахе.

В тексте документа говорится, что стороны полностью прекращают ведение боевых действий. Армения и Азербайджан останутся на занятых ими на момент подписания позициях. Обе стороны проведут обмен пленными и пропустят беженцев.



Также Россия введет на территорию Нагорного Карабаха своих миротворцев.

По словам российского лидера, эти договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса вокруг непризнанного региона на справедливой основе в интересах обеих стран.