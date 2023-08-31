31 августа 2023, 21:40
Эрдоган пообещал сохранить независимый курс Турции
Эрдоган: Турция продолжит следовать своему курсу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит вести независимую политику и следовать своему курсу несмотря на внешнее давление. Слова политика привело агентство Anadolu.
«В условиях растущего хаоса и неопределенности Турция заявляет о себе своими военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями», — сказал глава государства на церемонии вручения дипломов Военно-морской академии.
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Политик добавил, что Турция не станет «гоняться за ненужными приключениями».
Ранее стало известно, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в ближайшее время. В ходе переговоров главы государств рассмотрят все направления дальнейшего развития партнерства.
Точное время и место встречи президентов пока неизвестно. По информации источника «ТАСС» переговоры могут состояться в Сочи 4 сентября.
Турция
Реджеп Эрдоган
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