Мир 31 августа 2023, 21:40 Эрдоган пообещал сохранить независимый курс Турции Эрдоган: Турция продолжит следовать своему курсу РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит вести независимую политику и следовать своему курсу несмотря на внешнее давление. Слова политика привело агентство Anadolu.

«В условиях растущего хаоса и неопределенности Турция заявляет о себе своими военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями», — сказал глава государства на церемонии вручения дипломов Военно-морской академии.

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Политик добавил, что Турция не станет «гоняться за ненужными приключениями».

Ранее стало известно, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в ближайшее время. В ходе переговоров главы государств рассмотрят все направления дальнейшего развития партнерства.

Точное время и место встречи президентов пока неизвестно. По информации источника «ТАСС» переговоры могут состояться в Сочи 4 сентября.