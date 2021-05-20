Эрдоган пообещал сделать заявление для всего мира

На встрече со студентами в библиотеке Милле в Анкаре президент Турции Реджеп Эрдоган ответил на вопросы, заданные молодыми людьми. Он также анонсировал некое интересное для всего мира заявление по Северному Кипру. Глава государства отказался раскрыть подробности.

Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet. Зато Эрдоган рассказал об удачных результатах геологоразведки на шельфах Кипра. Он подчеркнул, что, в отличие от властей острова, Турция может позволить себе судна для сейсморазведки и бурения скважин, и уже перегнала в регион пять технически оснащенных кораблей.

«Мы получили хорошие результаты. Надеюсь, вы скоро узнаете новости о нефти и природном газе, не удивляйтесь. Отношения мира к Турции станет совсем другим, нам все позавидуют. Я надеюсь, что 20 июля буду на Северном Кипре и оттуда передам необходимое сообщение всему миру», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что в турецкой части острова находятся два аэропорта, на которых дислоцировано большое количество самолетов и беспилотников. Они готовы к любой атаке.

Самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) появилась в 1983 году. О ее провозглашении в одностороннем порядке объявили турки-киприоты. Существование ТРСК признала только Анкара.

В октябре 2020 года Турция начала геологоразведочные работы на шельфе около острова. Разработку богатых запасов нефти и газа должны были начать Кипр, Греция, Израиль и Египет. В Евросоюзе отказались ввести против Анкары санкции, предложив найти политическое решение проблемы.