Эрдоган пообещал Путину сохранить христианские святыни в соборе Святой Софии

У президента РФ Владимира Путина состоялся телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время беседы российский лидер заявил, что изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле вызвало большой общественный резонанс в России.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент Турции объяснил происходящее. Он отметил, что все желающие, как и прежде, будут иметь возможность посетить этот уникальный памятник мировой цивилизации. Также политик пообещал, что христианские святыни будут сохранены.

Ранее стало известно, что собор Святой Софии, который долго время считался музеем, станет мечетью. Такое решение принял Эрдоган.

Также лидеры обсудили вопросы, стоящие на мировой повестке дня. Речь зашла об усилении сотрудничества по вопросам Сирии.

«Дана высокая оценка взаимодействию по линии министерств обороны России и Турции, позволившему стабилизировать обстановку в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики», — сказано в сообщении.

Главы государств подчеркнули, что нужно как можно быстрее добиться прекращения боевых действий в Ливии и начать переговорный процесс на основе решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года.

Также политики затронули тему туризма и коронавируса. Путин поблагодарил Эрдогана за то, что Турция готова помочь некоторым российским регионам в борьбе с COVID-19.