Эрдоган пообещал Европе доставить российский газ через «Турецкий поток» | 360°

Мир 28 октября 2022, 21:21 Эрдоган пообещал Европе доставить российский газ через «Турецкий поток» Эрдоган предложил доставлять российский газ из России в Европу через «Турецкий поток» YouTube

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что стране удастся поставлять российский газ в Европу. Об этом заявил глава республики на презентации в Анкаре проекта «Век Турции», его слова привел ТАСС.

«Надеюсь, что по результатам переговоров с Россией мы будем распределять газ в Европу через «Турецкий поток»», — отметил Эрдоган.

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На пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин назвал турецкого коллегу последовательным и надежным партнером, «хоть и непростым».

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Он отметил, что Эрдоган никогда не позволяет другим политикам сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран. Между Россией и Турцией, отметил президент, есть желание достичь договоренностей, что зачастую и получается. У обеих стран, подчеркнул Путин, много взаимных интересов, в том числе в туризме и в сельском хозяйстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что создание газового хаба осуществляется и в интересах России, и Турции. Однако пока понимания по подробностям работы «Турецкого потока» нет, сообщил НСН.