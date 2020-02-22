Эрдоган пообещал более решительные действия в Сирии

Эрдоган рассказал, что поучаствовал в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. После них он принял решение о более решительных действиях со стороны Анкары.

Какие именно действия имеются в виду, президент Турции не уточнил, лишь добавил, что Анкара «не будет подчиняться сценариям глобальных держав».

Ранее Эрдоган обвинил главу Сирии Башара Асада, что тот организовал в стране режим насилия. Встреча с лидерами трех других государств была назначена как раз для того, чтоб урегулировать сложившуюся ситуацию в Сирии.

20 февраля при поддержке турецких войск боевики пошли в атаку на позиции правительственной армии Сирии в Идлибе. Российские бомбардировщики Су-24 ударили по террористам и уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов.