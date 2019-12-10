  • Эрдоган подтвердил готовность при необходимости ввести войска в Ливию

    10 декабря 2019, 22:21

    Ирина Нагайникова

    В интервью изданию milliyet.com.tr президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы, касавшиеся Ливии. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Журналист поинтересовался у Эрдогана, отправит ли Турция свои войска в Ливию.

    «Если Ливия обратится к нам с такой просьбой, особенно после заключения с ней соглашения о военной безопасности, мы сможем отправить туда наших военных?» — уточнил представитель издания.

    Эрдоган ответил, что Турция сможет отправить в Ливию все необходимое.

    Журналист-международник, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич расценил такое заявление как тревожный сигнал.

    «Уже целый ряд стран, включая Грецию и Египет, выразили свое негодование и возмущение по поводу соглашения председателя ПНС Ливии Сарраджа с Эрдоганом. По сути, иностранное государство, которое даже не граничит с Ливией, готово присылать каких-то военных советников и воинские соединения. Это еще раз показывает, что сегодня не работают никакие международные структуры, включая ООН», — заявил Малькевич.