Эрдоган подтвердил готовность при необходимости ввести войска в Ливию

Журналист поинтересовался у Эрдогана, отправит ли Турция свои войска в Ливию.

«Если Ливия обратится к нам с такой просьбой, особенно после заключения с ней соглашения о военной безопасности, мы сможем отправить туда наших военных?» — уточнил представитель издания.

Эрдоган ответил, что Турция сможет отправить в Ливию все необходимое.

Журналист-международник, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич расценил такое заявление как тревожный сигнал.

«Уже целый ряд стран, включая Грецию и Египет, выразили свое негодование и возмущение по поводу соглашения председателя ПНС Ливии Сарраджа с Эрдоганом. По сути, иностранное государство, которое даже не граничит с Ливией, готово присылать каких-то военных советников и воинские соединения. Это еще раз показывает, что сегодня не работают никакие международные структуры, включая ООН», — заявил Малькевич.