Эрдоган поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Сочи

Результатом встречи президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом должно стать «важное решение» о двусторонних отношениях. На это надеется турецкая сторона.

Эрдоган уточнил, что планирует обсудить с Путиным ситуацию в сирийском Идлибе. Главу Турции процитировал Sabah. Встреча с российским лидером в Сочи намечена на 29 сентября. Переговоры должны пройти тет-а-тет.

«Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии, обсудим, к чему мы пришли в Сирии и чего добьемся в дальнейшем», — сказал президент Турции.

Обе страны он охарактеризовал как государства, играющие в регионе важную роль. Ничего плохого, подчеркнул Эрдоган, в отношениях с Россией турки «пока что не видели».

По итогам встречи с Путиным, заметил турецкий лидер, «будет принято важное решение» с точки зрения двусторонних отношений. Последние, по его расчетам, в дальнейшем «войдут в более активную фазу».

Ранее Эрдоган отказался признавать суверенитет России над Крымом.