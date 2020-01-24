    24 января 2020, 15:17

    Эрдоган подарил Меркель памятные сувениры

    Ольга Ситникова

    Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Турцию с визитом. Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган подарил ей на память инкрустированное зеркало и шлем. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Sozcu.

    Подарки немецкий лидер получила после официальной церемонии открытия кампуса турецко-немецкого университета.

    По словам Меркель, в учебное заведение смогут поступить пять тысяч студентов. Она также подчеркнула, что создание такого учреждения — пример сотрудничества Турции и Германии.