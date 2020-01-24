Эрдоган подарил Меркель памятные сувениры

Подарки немецкий лидер получила после официальной церемонии открытия кампуса турецко-немецкого университета.

По словам Меркель, в учебное заведение смогут поступить пять тысяч студентов. Она также подчеркнула, что создание такого учреждения — пример сотрудничества Турции и Германии.