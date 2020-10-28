Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры

По информации канала, иск в прокуратуру Анкары подал адвокат турецкого лидера Хюсейн Айдын. В заявлении правозащитник заявил, что обложка журнала противоречит моральным и этическим принципам журналистики. Более того, публикация издания не соответствует понятию «свобода слова» и затрагивает честь президента страны.

Ранее уголовное дело против Charlie Hebdo завела Генпрокуратура Анкары. Перед этим в департаменте коммуникаций администрации Эрдогана заверили, что власти примут необходимые юридические и дипломатические меры из-за появления карикатуры на президента Турции во французском журнале.

Речь идет о номере Charlie Hebdo, вышедшем 28 октября. Создатели журнала разместили на обложке изображение президента Турции, который с высунутым языком сидит в кресле. При этом Эрдоган одной рукой держит напиток, а другой — задирает платье служанке. Карикатуру подписали словами: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».