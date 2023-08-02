02 августа 2023, 14:12
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров
Президент Турции Эрдоган выразил благодарность Путину за пожарные самолеты-амфибии
Благодарность выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидеру России Владимиру Путину за предоставление самолетов-амфибий Бе-200ЧС для борьбы с лесными пожарами. Об этом со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера сообщил ТАСС.
Переговоры главы двух государств провели в среду, 2 августа.
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«Президент Эрдоган поблагодарил своего коллегу за два пожарных самолета-амфибии, направленных Россией для борьбы Турции с лесными пожарами», — заявили в пресс-службе.
Лесные пожары охватили несколько провинций Турции в начале июля. Ситуация серьезно обострилась на курортах Анталья и Муглу.
По распоряжению Путина в Турцию вылетели два самолета-амфибии для помощи в тушении. На сегодняшний день большую часть лесных пожаров в Турции взяли под контроль.
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