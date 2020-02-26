Эрдоган планирует подготовить операцию по прерыванию «блокады наблюдателей» до конца февраля

«Наша страна не сможет принять еще миллион беженцев, которые уже скопились на границе в Идлибе», — заявил президент.

На данный момент в Турции располагаются 3,7 миллиона беженцев.

Главная проблема, с которой столкнулась страна Эрдогана в Идлибе — использование воздушного пространства Сирии.

«В данный момент самая большая проблема для действий ВС Турции в Сирии — невозможность использования воздушного пространства. Надеемся, что в скором будущем решим и этот вопрос», — подчеркнул он.

Президент также напомнил, что время, отведенное на наблюдательные пункты, заканчивается.