Эрдоган планирует подготовить операцию по прерыванию «блокады наблюдателей» до конца февраля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении прорвать «блокаду наблюдателей». RT со ссылкой на иностранной издание написал, что подготовка к операции завершится до конца февраля.
«Наша страна не сможет принять еще миллион беженцев, которые уже скопились на границе в Идлибе», — заявил президент.
На данный момент в Турции располагаются 3,7 миллиона беженцев.
Главная проблема, с которой столкнулась страна Эрдогана в Идлибе — использование воздушного пространства Сирии.
«В данный момент самая большая проблема для действий ВС Турции в Сирии — невозможность использования воздушного пространства. Надеемся, что в скором будущем решим и этот вопрос», — подчеркнул он.
Президент также напомнил, что время, отведенное на наблюдательные пункты, заканчивается.