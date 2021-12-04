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    04 декабря 2021, 18:54

    Эрдоган «переименовал» экспортный бренд Турции

    Эрдоган: экспортный бренд Турции звучит теперь как Made in Türkiye

    Михаил Закурдаев

    Отныне продукция турецкого производства за рубежом будет распространяться под новым экспортным брендом — не Made in Turkеу, а Made in Türkiye. Такой указ издал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передало агентство Prime.

    Эрдоган «переименовал» экспортный бренд Турции

    Этот бренд создан таким для повышения узнаваемости по всему миру. Turkey можно также перевести с английского языка как «индейка». Таким образом, нововведение должно глубже отражать культуру и ценности народа Турции. Его обязали использовать при переписке с зарубежными партнерами, в том числе с другими государствами.

    Ранее министр финансов и казначейства Турции Лютфи Эльван принял решение уйти в отставку после рекордного падения курса лиры. Эрдоган принял его решение и назначил на этот пост другого. Новым министром финансов в стране станет Нуреддин Небати, который ранее занимал должность заместителя руководителя министерства. Девальвация турецкой лиры с начала 2021 года достигла 70%.