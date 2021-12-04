Эрдоган «переименовал» экспортный бренд Турции

Отныне продукция турецкого производства за рубежом будет распространяться под новым экспортным брендом — не Made in Turkеу, а Made in Türkiye. Такой указ издал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передало агентство Prime.

Этот бренд создан таким для повышения узнаваемости по всему миру. Turkey можно также перевести с английского языка как «индейка». Таким образом, нововведение должно глубже отражать культуру и ценности народа Турции. Его обязали использовать при переписке с зарубежными партнерами, в том числе с другими государствами.

Ранее министр финансов и казначейства Турции Лютфи Эльван принял решение уйти в отставку после рекордного падения курса лиры. Эрдоган принял его решение и назначил на этот пост другого. Новым министром финансов в стране станет Нуреддин Небати, который ранее занимал должность заместителя руководителя министерства. Девальвация турецкой лиры с начала 2021 года достигла 70%.