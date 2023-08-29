Мир 29 августа 2023, 08:33 Эрдоган перед Генассамблеей ООН обсудит с Путиным альтернативы зерновой сделке ТАСС: президенты Эрдоган и Путин встретятся до сессии Генассамблеи ООН РИА «Новости»

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Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут перед сентябрьской сессией Генассамблеи ООН. Они обсудят возобновление зерновой сделки и альтернативные пути поставки продукции, сообщил ТАСС источник из Анкары.

«На переговорах лидеров в России будет обсуждаться в целом вопрос о возобновлении сделки в ее прежнем виде. Но и возможные альтернативы для доставки зерна в нуждающиеся страны также будут в повестке», — сказал он.

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Собеседник агентства из правительственных кругов Турции подтвердил слова министра иностранных дел Хакана Фидана о том, что маршруты прежней зерновой сделки предпочтительней альтернативных, но допустил, что их тоже обсудят.

По его словам, переговоры лидеров России и Турции пройдут до открытия 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Окончательную дату пока не согласовали.

Министры иностранных дел Хакан Фидан и Сергей Лавров встретятся в Москве. Подготовку переговоров подтвердила представитель МИД России Мария Захарова.