21 августа 2023, 15:42
Эрдоган озвучил условие одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО
Президент Турции Эрдоган: одобрение заявки Швеции в НАТО зависит от нее самой
Парламенту Турции предстоит принять решение по заявке Швеции на вступление в НАТО, однако сколько конкретно времени займет этот процесс, зависит от властей страны в Стокгольме. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировал телеканал TRT.
«Процедура направления в парламент Турции документов о членстве Швеции в НАТО, а также их одобрения зависит от самих шведских властей», — сказал он.
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Эрдоган отметил, что неизвестно, сколько конкретно времени потребуется для ратификации вступления Швеции в альянс. По его словам, сначала властям северной страны необходимо взять под свой контроль улицы в Стокгольме.
«Если нападения на Коран продолжатся, то власти Швеции пусть не обижаются», — добавил президент республики.
С весны в Швеции прошли несколько акций по сожжению Корана в публичных местах, сообщал RT. При этом одобрение на проведение в одном из случаев дали сами власти.
Швеция
Реджеп Эрдоган
НАТО
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