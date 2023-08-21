Мир 21 августа 2023, 15:42 Эрдоган озвучил условие одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО Президент Турции Эрдоган: одобрение заявки Швеции в НАТО зависит от нее самой РИА «Новости»

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Парламенту Турции предстоит принять решение по заявке Швеции на вступление в НАТО, однако сколько конкретно времени займет этот процесс, зависит от властей страны в Стокгольме. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировал телеканал TRT.

«Процедура направления в парламент Турции документов о членстве Швеции в НАТО, а также их одобрения зависит от самих шведских властей», — сказал он.

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Эрдоган отметил, что неизвестно, сколько конкретно времени потребуется для ратификации вступления Швеции в альянс. По его словам, сначала властям северной страны необходимо взять под свой контроль улицы в Стокгольме.

«Если нападения на Коран продолжатся, то власти Швеции пусть не обижаются», — добавил президент республики.

С весны в Швеции прошли несколько акций по сожжению Корана в публичных местах, сообщал RT. При этом одобрение на проведение в одном из случаев дали сами власти.