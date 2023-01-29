Мир 29 января 2023, 21:23 Эрдоган оценил свои отношения с Путиным Президент Турции назвал честными и уважительными отношения с российским лидером Путиным РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским главой Путиным, а также между Турцией и Россией в целом. Его слова привел ТАСС.

«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности», — заявил Эрдоган.

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Он добавил, что сохранил хорошие отношения с президентом РФ тогда, «когда другие страны нападали на Россию».

Турецкий лидер напомнил о предложенной Путиным инициативе бесплатно отправить нуждающимся странам зерно. Турция поддержала его. Также страна не присоединилась к масштабным санкциям против России и дальше не будет этого делать.

Ранее, 20 января, Эрдоган провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Лидер Турции в очередной раз заявил о готовности стать посредником между Россией и Украиной и «внести весомый дипломатический вклад» с целью окончания конфликта и достижения мира.