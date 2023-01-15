Мир 15 января 2023, 21:28 Эрдоган оценил отношения с Путиным Эрдоган заявил, что сохранил отношения с Путиным, пока Запад вводил санкции РИА «Новости»

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в то время, как все «напали на Россию», он сохранил и поддерживал отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер сказал на встрече с молодежью в Мугле, передал телеканал NTV Haber.

«Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», — подчеркнул Эрдоган.

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Он неоднократно заявлял, что Анкара отказывается вводить санкции против России, как это сделали на Западе. Эрдоган отметил роль Путина в поддержке африканских государств.

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Президент России предложил бесплатно отправить зерно и удобрения этим странам. Эрдоган ответил, что из зерна можно сделать муку и доставить ее на континент.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал учесть интересы России на мирных переговорах по Украине. В противном случае диалог обернется провалом, считает он.