Эрдоган отказался возвращать России С-400 даже под угрозой санкций США

Турция не собирается отказываться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, несмотря на давление США. Об этом объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы сделали шаги по приобретению [американских истребителей] F-35, мы заплатили деньги, вы их не поставили, вы сказали вернуть С-400 России, но мы не племенное государство, мы Турция», — привел его слова «Интерфакс».

По словам Эрдогана, Анкара не боится американских санкций из-за использования российских ЗРК.

В субботу Минобороны Турции заявило, что купленные у России С-400 «будут использоваться независимо и без интеграции в системы командного управления НАТО». Там отметили, что союзники по НАТО уже используют подобным образом комплексы С-300.

Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400. В октябре 2019 года «Рособоронэкспорт» сообщил о поставке в республику всех закупленных систем, включая ракеты. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, сообщали в «Ростехе».