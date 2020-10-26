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    26 октября 2020, 01:06

    Эрдоган отказался возвращать России С-400 даже под угрозой санкций США

    Кирилл Фролов

    Турция не собирается отказываться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, несмотря на давление США. Об этом объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
    Эрдоган отказался возвращать России С-400 даже под угрозой санкций США

    «Мы сделали шаги по приобретению [американских истребителей] F-35, мы заплатили деньги, вы их не поставили, вы сказали вернуть С-400 России, но мы не племенное государство, мы Турция», — привел его слова «Интерфакс».

    По словам Эрдогана, Анкара не боится американских санкций из-за использования российских ЗРК.

    В субботу Минобороны Турции заявило, что купленные у России С-400 «будут использоваться независимо и без интеграции в системы командного управления НАТО». Там отметили, что союзники по НАТО уже используют подобным образом комплексы С-300.

    Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400. В октябре 2019 года «Рособоронэкспорт» сообщил о поставке в республику всех закупленных систем, включая ракеты. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, сообщали в «Ростехе».