Мир 09 декабря 2023, 18:52 Эрдоган осудил США за вето на резолюцию ООН по Газе Эрдоган назвал невозможным мир на Ближнем Востоке из-за США IMAGO / Giorgos Kontarinis / Eurok / Global Look Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал США за вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе. В ходе выступления на форуме в Стамбуле, посвященном Дню прав человека, политик призвал реформировать всемирную организацию, сообщила турецкая газета Hurriyet.

«Из-за США была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США», — сказал Эрдоган.

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По мнению турецкого лидера, через площадку ООН, в том формате, в котором она работает сейчас, невозможно добиться правды. Он также указал, что в палестино-израильском конфликте США поддерживают Израиль, тем самым ущемляя права мусульман.

США использовали право вето, заблокировав разработанный ОАЭ и другими странами — членами организации проект резолюции, предусматривающей прекращение огня. Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза ООН, в том числе Россия. Однако Соединенные Штаты, как постоянный член совета, отклонили резолюцию.

В постпредстве США при ООН пояснили, что в документе не указали право Израиля на самооборону. Кроме того, в нем не осудили действия палестинского движения ХАМАС, пояснили американские дипломаты.