Эрдоган опроверг возобновление огня в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что заключенное 17 октября соглашение о прекращении огня в Северной Сирии до сих пор действительно. Он также опроверг информацию об утренних обстрелах.

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«Никаких обстрелов нет, это все дезинформация, не знаю, откуда вы это все берете. Я сегодня говорил с нашими военными, они подтвердили, что столкновений нет», — заявил Эрдоган во время общения с журналистами. Его процитировало РИА «Новости».

Однако ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерк заявил, что, несмотря на официальную приостановку на 120 часов турецкой операции в САР, обстрелы в районе Рас-эль-Айн продолжаются.

Турция и США 17 октября договорились о временном прекращении огня, для того чтобы курдские силы смогли отойти в безопасную зону. После этого Анкара намерена завершить военную кампанию на севере Сирии. Цель операции — борьба с террористами ИГ* и членами Рабочей партии Курдистана.

*«Исламское государство» /ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.