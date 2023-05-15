Мир 15 мая 2023, 02:26 Эрдоган опередил Кылычдароглу после обработки 99,16% бюллетеней ЦИК Турции: Эрдоган набрал 49,36% голосов после обработки 99,16% бюллетеней РИА «Новости»

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ЦИК Турции обработал 99,16% урн для голосования. Действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,36% голосов избирателей. За кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу проголосовало 44,92%, сообщил ТАСС.

Эрдоган заявил, что несмотря на отсутствие окончательных данных по голосованию, он лидирует с «явным отрывом».

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«Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем», — сказал действующий президент Турции, обращаясь к своим сторонникам.

Эрдоган также попросил своих сторонников находиться рядом с урнами для голосования, пока результаты выборов не объявят официально. Он отметил, что голосование в стране прошло в позитивной и демократической атмосфере. Действующий президент Турции выразил благодарность всем проголосовавшим.

Президентские и парламентские выборы состоялись в Турции 14 мая. Для того, чтобы одержать победу в первом туре, кандидат в президенты должен набрать 50% плюс один голос от общего числа проголосовавших. Представители турецкой оппозиции ранее не исключили проведения президентских выборов в два тура. Вероятность такого сценария там сочли высокой.