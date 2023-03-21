Мир 21 марта 2023, 15:46 Эрдоган официально выдвинулся на пост президента Турции Президент Турции подал заявку в ЦИК для участия в выборах flickr

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Турецкий лидер Реджеп Эрдоган подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны заявку на регистрацию его в качестве кандидата в президенты Турции. Об этом написал ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Телеканалы сообщили, что представители Партии справедливости и развития Эрдогана приехали в ЦИК для передачи документов на регистрацию. По последний данным, за пост президента в Турции готовы бороться 18 политиков.

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Главным соперником действующего лидера называют председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Станислав Тарасов заявил «360», что Кылычдароглу — эрудированный человек, умеет вести полемику, но при этом не харизматик.

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Также в борьбе уже официально участвуют лидер партии «Родина» Мухаррем Индже и политолог, бывший депутат парламента Синан Оган. Выборы запланированы на 14 мая 2023 года.