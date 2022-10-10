Эрдоган обвинил Запад в ошибке при оценке украинского кризиса | 360°

Мир 10 октября 2022, 17:08 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган обвинил Запад в ошибке при оценке украинского кризиса Президент Турции Эрдоган: Запад неверно оценил украинский кризис РИА Новости

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Западные страны неправильно оценили ситуацию на Украине, а теперь вынуждены размышлять о том, как пережить предстоящую зиму. Об этом на выступлении в Анкаре сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, написало РИА «Новости».

«Они не оценили отношения России и Украины с позиции здравого смысла. В такой ситуации политические перемены неизбежны», — заявил президент.

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По его словам, новая эпоха мировой истории ознаменует себя не как век процветания, а конфликтов.

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«Миллиарды людей от Азии до Африки лишились доступа к главным продуктам питания. В это же время богатые лица становятся еще богаче», — заявил он.

Турецкий лидер отметил, что в трудное положение всех поставили высокие показатели инфляции, достигшие своего пика за последние 60 лет.

«Продовольственная безопасность также ставит многие вопросы. В том числе на саммите в Чехии мы слышали, как лидеры стран говорили о тяжелой зиме. У Турции таковых проблем нет», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, писал RT.

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