Мир 09 августа 2023, 12:01 Эрдоган обвинил Запад в невыполнении обязательств по зерновой сделке Эрдоган: Запад отказывается выполнять обязательства по зерновой сделке РИА «Новости»

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Ситуация с зерновой сделкой зависит от выполнения обязательств Запада, но он их игнорирует. На это указал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировало издание Al Monitor.

Урегулирование противостояния без осложнений зависит от того, будут ли западные страны следовать своим обещаниям, отметил турецкий лидер. Однако эта сторона не выполняет обязательства, заявил Эрдоган.

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«В последнее время, к сожалению, не соблюдается принцип „договоренности должны соблюдаться“», — сказал президент Турции.

Он добавил, что страны Запада не сделали никаких дипломатических шагов, чтобы использовать позитивную атмосферу, возникшую благодаря зерновой сделке. По мнению турецкого лидера, можно было бы перевести ситуацию сначала в прекращение огня на Украине, а затем в постоянный мир.

Посол России в США Анатолий Антонов указывал на ответственность Соединенных Штатов в постоянных сбоях в реализации зерновой сделки. Для этого страна ведет информационную кампанию по искажению реального положения дел, отмечал дипломат.