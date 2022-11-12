Мир 12 ноября 2022, 13:02 Эрдоган обвинил Запад в нападках на Россию Президент Турции Эрдоган обвинил западные страны в нападках на Россию РИА «Новости»

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Западные страны во главе с США постоянно нападают на Россию, которая оказывает активно сопротивление. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило РИА «Новости».

«Западные государства во главе с США нападают на Россию почти без ограничений. Кончено, это мощное государство. Россия оказалась лицом всего этого, став оказывать сопротивление», — сказал он.

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Эрдоган подчеркнул, что Турция ищет способы мирного выхода из сложившейся ситуации на территории Украины.

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«Диалог — лучший путь к мирному разрешению конфликта», — добавил турецкий лидер.

Эрдоган отмечал, что Турция давно взяла на себя функции посредника в украинском конфликте, писали «Дни.ру».

По его словам, высокий уровень доверия в контактах с президентом РФ Владимиром Путиным позволяет продолжать обсуждать ситуацию на Украине как очно, так и удаленно.

Политолог Олег Неменский заявил «360», что Турция не является союзником России, но остается надежным торговым партнером.