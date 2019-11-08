Эрдоган обвинил США в сотрудничестве с террористами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие стратегические партнеры — США — сотрудничают с лидерами террористов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Daily Sabah.
«К сожалению, некоторые наши стратегические партнеры вовлечены и сотрудничают с лидерами террористических группировок. Эти отношения нас огорчают», — отметил Эрдоган.
Лидер Турции также сравнил лидера группировки курдских радикалов Сирийские демократические силы (SDF) с главой террористической организации ИГ*
«Нет никакой разницы между Мазлумом Абди и [Абу Бакром] аль-Багдади», — подчеркнул он.
По словам издания, под стратегическим партнером Эрдоган имел в виду США. Американское правительство сотрудничает с Мазлумом Абди, который уже 20 лет состоит в Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция и другие страны признали ее террористической организацией.
*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.