Эрдоган обвинил США в сотрудничестве с террористами

«К сожалению, некоторые наши стратегические партнеры вовлечены и сотрудничают с лидерами террористических группировок. Эти отношения нас огорчают», — отметил Эрдоган.

Лидер Турции также сравнил лидера группировки курдских радикалов Сирийские демократические силы (SDF) с главой террористической организации ИГ*

«Нет никакой разницы между Мазлумом Абди и [Абу Бакром] аль-Багдади», — подчеркнул он.

По словам издания, под стратегическим партнером Эрдоган имел в виду США. Американское правительство сотрудничает с Мазлумом Абди, который уже 20 лет состоит в Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция и другие страны признали ее террористической организацией.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.