Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии. В МИДе это опровергли

Эрдоган также продемонстрировал фотографию, заявив, что на ней изображены командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, министр обороны России Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов и руководитель ЧВК «Вагнер». На сайте канала этот снимок не показали.

В МИД России опровергли слова Эрдогана о руководстве войной в Ливии.

«Это не соответствует действительному положению дел, не знаю, откуда он это взял», — заявил ТАСС замглавы ведомства, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

В Ливии уже несколько лет царит двоевластие. Из Триполи частью страны управляет Правительство национального согласия Фаиза Сараджа, другую значительную часть контролирует Халифа Хафтар. ООН, США, страны Европы, Россия официально признают правительство Саражда. При этом неофициально некоторые страны поддерживают Хафтара, войска которого остановились на подступах к Триполи.

В январе Эрдоган отправил в Триполи военных для поддержки правительства Сараджа.