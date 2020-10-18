Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставке оружия в Армению

Минская тройка поставляет оружие Армении и оказывает ей всестороннюю военную поддержку. В то же время Армения опять нарушила перемирие. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Армения повторно нарушила перемирие. Минская группа ОБСЕ, состоящая из России, США и Франции, оказывает Армении всестороннюю поддержку с вооружением. Они выступают на стороне Армении», — заявил Эрдоган в провинции Ширак. Трансляция выступления президента Турции проходит на его странице в Twitter.

Война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Анкара открыто выступила на стороне Баку. Конфликтующие стороны договорились о гуманитарном перемирии на линии соприкосновения с полуночи 18 октября, однако уже утром обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Военный обозреватель Дмитрий Литовкин заявил во время беседы с Ura.ru, что карабахский вопрос можно решить при условии, если Армения и Азербайджан войдут в состав большого образования. Тогда границы станут номинальными. Другим путем этот конфликт урегулировать нельзя.