Эрдоган обвинил РФ в атаке на тренировочный лагерь в Сирии

«Нападение России на учебный центр сил Сирийской национальной армии в районе Идлиба является признаком того, что прочный мир и спокойствие в регионе нежелательны», — обозначил глава Турции.

По его словам, угрозы со стороны Сирии в адрес Турции продолжаются, и Анкара принимает соответствующие меры. Он предупредил о возможности провести новую операцию в САР, если боевики Рабочей партии Курдистана не отойдут от границы Турции.