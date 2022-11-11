Мир 11 ноября 2022, 14:00 Эрдоган обвинил Евросоюз в причинении Турции страданий Президент Эрдоган пообещал ответить за 52 года страданий Турции у дверей Евросоюза РИА «Новости»

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Турция ответит тем, кто заставил ее последние 52 года страдать у дверей Евросоюза, ожидая приема в организацию. Об этом на церемонии получения Ордена Тюркского мира заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило РИА «Новости».

«Последние 52 года мы страдали возле дверей Евросоюза. Когда придет время, мы им ответим. Пока ЕС продолжает делать одно и тоже», — сказал он.

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Эрдоган напомнил, что Турция заключила договор об ассоциации с Евросоюзом еще в 1963 году. В 1987-м турецкие власти сделали заявку на вступление в состав членов союза.

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Переговоры о приеме Турции в объединение стартовали лишь в 2005 году и с тех пор неоднократно прерывались из-за разного рода разногласий. При этом государство входит в НАТО.

Ранее Эрдоган заявил, что не намерен отчитываться перед ЕС в случае вступления Турции в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, Турция является независимым государством и проводит международную политику самостоятельно, исходя из собственных интересов.