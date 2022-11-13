Мир 13 ноября 2022, 21:28 Эрдоган обсудит вопросы поставок зерна бедным странам на саммите G20 ТРТ: президент Турции Эрдоган хочет обсудить на саммите G20 поставки зерна бедным странам Pxhere

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите «Большой двадцатки» (G20) планирует затронуть вопросы экспорта зерна по морскому гуманитарному коридору. Об этом турецкий лидер сказал перед вылетом на Бали, где состоится саммит. Трансляцию его выступления проводил телеканал ТРТ.

В своем заявлении Эрдоган отметил успешную реализацию инициативы по поставкам зерна по Черному морю. Сейчас, по его словам, уже экспортировано более 10 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.

Реклама

«Мы продолжаем усилия по поставкам зерна, главным образом бедным странам Африки, которые в нем нуждаются. Этот вопрос планируется обсудить на встречах с коллегами на саммите G20», — добавил президент Турции.

Реклама

12 ноября Эрдоган заявил, что турецкое правительство выступает против временных рамок на зерновую сделку, в которой с Украины и из России вывезут продовольствие и удобрения. Эрдоган назвал несправедливым отправку продовольствия в Европу, не учитывая Африку.

В ООН отмечали зависимость мира от поставок удобрений и зерна из России. Поэтому, как отметил руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, все страны так или иначе должны сотрудничать с РФ.