  • Эрдоган обсудит с Трампом поставки Patriot и F-35

    07 ноября 2019, 20:48

    Анастасия Карпеева

    Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить с президентом США Дональдом Трампом поставки американских ЗРК Patriot и истребителей F-35. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Диалог состоится в рамках визита Эрдогана в США 13 ноября.

    «С-400, Patriot, F-35 — конечно, они будут на повестке дня. Наша цель — довести торговый оборот до $100 млрд… Обсудим также шаги в военной промышленности», — сказал турецкий лидер.

    Он отметил, что Турция все еще может изменить решение и приобрести Patriot вместо российских систем С-400, сообщил сайт RT.

    «Поскольку нам не продали Patriot, мы нашли альтернативу — С-400, и это дело закончено… Мы готовы купить их Patriot, пусть сделают нам предложение, мы его оценим», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

    Глава Турции заявил, что собирается обсудить с Трампом двусторонние отношения и ситуацию в регионе.