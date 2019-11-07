Эрдоган обсудит с Трампом поставки Patriot и F-35

Диалог состоится в рамках визита Эрдогана в США 13 ноября.

«С-400, Patriot, F-35 — конечно, они будут на повестке дня. Наша цель — довести торговый оборот до $100 млрд… Обсудим также шаги в военной промышленности», — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что Турция все еще может изменить решение и приобрести Patriot вместо российских систем С-400, сообщил сайт RT.

«Поскольку нам не продали Patriot, мы нашли альтернативу — С-400, и это дело закончено… Мы готовы купить их Patriot, пусть сделают нам предложение, мы его оценим», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава Турции заявил, что собирается обсудить с Трампом двусторонние отношения и ситуацию в регионе.