Мир 04 сентября 2023, 08:36 Эрдоган обсудит с Путиным зерновую сделку на новых условиях Эрдоган обсудит с Путиным поставки зерна в Африку через Турцию и условия ООН РИА «Новости»

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Жизнеспособность зерновой сделки в прежнем формате и новые условия, предложенные ООН, обсудят на переговорах в Сочи президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин. Об этом заявил источник ТАСС.

«Безусловно, основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет жизнеспособность прежней зерновой сделки. Лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции», — сказал он.

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Собеседник агентства подтвердил что Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с Владимиром Путиным переправку зерна в Африку через Турцию и при поддержке Катара. Конкретное решение, по его словам, примут после детальной проработки такого варианта.

Пакет новых предложений по возобновлению зерновой сделки анонсировали на встрече министров иностранных дел Турции Хакана Фидана и России Сергея Лаврова, которая прошла в Москве. ООН предложит переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT, разморозить активы отечественных продовольственных компаний в Европе, созвать комиссию по оценке ущерба, который нанесли подорванному аммиакопроводу Тольятти — Одесса, помощь в страховании судов и другие условия. Турецкая сторона подтвердила, что уже обсудила некоторые вопросы с Западом.