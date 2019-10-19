Эрдоган обсудит с Путиным переброску сирийских войск на границу с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным присутствие правительственных войск Сирии в зоне безопасности на севере страны.

«Силы (сирийского — прим. ред.) режима находятся в некоторых районах зоны турецкой антитеррористической операции на севере Сирии. Я обсужу это с Путиным», — приводит агентство «Анадолу» слова турецкого лидера.

Путин и Эрдоган встретятся для обсуждения ситуации в Сирии Подробнее

Эрдоган также добавил, что предстоящая встреча с Путиным — это еще одна фаза создания зоны безопасности в Сирии

Ранее стало известно, что президент Турции созвонился с руководителем российского государства. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, которая усложнилась из-за военной операции Анкары «Источник мира».

В конце беседы Путин пригласил своего турецкого коллегу в Россию — 22 октября Эрдоган прилетит в Сочи.

9 октября Турция начала военную операцию на Севери Сирии. Согласно официальному заявлению, она направлена против Рабочей партии Курдистана и террористов ИГ*.

На помощь курдам руководство Сирии отправило войска, к которым присоединились российские военные полицейские.

* ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России.