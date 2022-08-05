Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным во время переговоров в Сочи подготовку ВС Турции к новой военной операции на севере Сирии. Об этом написало агентство Anadolu.

Эрдоган прилетит в Сочи 5 августа, чтобы провести переговоры с Путиным. Это будет их вторая встреча за последний 17 дней, она носит «критически важный характер».

«В повестке дня переговоров на высшем уровне приоритетным вопросом значится подготовка к новой антитеррористической операции ВС Турции на севере Сирии», — сообщило агентство.

Другими темами для переговоров могут стать реализация соглашений о содействии РФ вывозу украинского зерна, снятие ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и ситуация на Украине. Также среди возможных вопросов — наращивание товарооборота между Турцией и Россией, развитие сотрудничества в сфере оборонпрома и энергетики, реализация стратегических проектов.