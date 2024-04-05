Мир 05 апреля 2024, 10:20 Эрдоган обсудит с Байденом связанные с Украиной риски МИД Турции: Эрдоган поднимет в разговоре с Байденом тему рисков из-за Украины IMAGO/Turkish presidency apaima / Global Look Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал посетить США и обсудить с американским лидером Джо Байденом проблемы и риски, связанные с Украиной. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, Эрдоган приедет в Соединенные Штаты в мае. Дипломат подчеркнул, что лидеры будут обсуждать международную повестку, в том числе ситуацию на Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

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«Фидан заявил, что повестка дня президента Эрдогана будет включать широкий круг вопросов, особенно двусторонние и региональные отношения, и что вопрос Газы стоит среди них на первом месте», — подчеркнули в издании.

Министр иностранных дел добавил, что украинский конфликт вызывает «глобальные линии разлома» и зоны риска. Эрдоган будет привлекать внимание к этому вопросу, объяснил дипломат.

Ранее глава турецкого МИД исключил возможность завершения украинского конфликта в 2024 году. Он также указал на вероятность его распространения на другие регионы.