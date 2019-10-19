Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Сирии

Отношения между президентами Турции и США снова наладились, хотя еще недавно они были на грани крупной ссоры. Все исправил телефонный разговор. О деталях турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на своей странице в Twitter.

По его словам, вместе с Дональдом Трампом они поделились своими взглядами на отношения между двумя государствами, а также обсудили вопрос создания безопасной зоны на востоке от Евфрата.

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«Я заявил, что доволен взаимными шагами, которые мы сделали для укрепления турецко-американских отношений, которые базируются на глубоко укоренившихся и прочных основах», — отметил Эрдоган и пожелал, чтобы они вместе направляли усилия для восстановления мира в регионе. А в первую очередь в безопасной зоне на севере Сирии.

Еще буквально в минувшие несколько дней весь мир обсуждал достаточно жесткое письмо, которое Трамп отправил Эрдогану.

Там он призывал его «не быть дураком» и использовал явно не дипломатический язык, пытаясь объяснить опасность проведения военных действий на востоке Сирии. Турецкий лидер тоже не остался в стороне и демонстративно бросил письмо в мусорное ведро.

Однако уже вчера в ходе переговоров вице-президентом США Майком Пенсом Эрдоган согласился остановить военную операцию «Источник мира» на 120 часов, чтобы войска сирийских курдов могли отойти на 30 километров вглубь территории. Таким образом Турция получит буферную зону, через которую она сможет контролировать границу с Сирией, а после завершит операцию. Пенс пообещал, что американские войска в этот район точно не вернутся.

Однако теперь остается вопрос, что будет с лагерями беженцев и центрами содержания боевиков радикальных террористических группировок. Сегодня этот вопрос поднял руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, выход на свободу террористов и беженцев, которых могут завербовать радикалы, ставит под вопрос стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Россия предостерегала Турцию от вмешательства в урегулирование сирийского конфликта.