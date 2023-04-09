Мир 09 апреля 2023, 00:30 Эрдоган обсудил с президентом Израиля напряженность в секторе Газа Турецкий лидер Эрдоган обсудил с главой Израиля Герцогом рост напряженности в секторе Газа РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с израильским коллегой Исхаком Герцогом. Главной темой стал рост напряженности в секторе Газа. Об этом рассказали в пресс-службе турецкого главы.

Лидеры государств обсудили рейд сил безопасности Израиля на мечеть Аль-Акса и нападение на мечеть Кибла.

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«Эрдоган отметил, что в этот непростой период, когда месяц Рамадан совпадает с Песахом, нельзя допустить дальнейшей эскалации напряженности, которая распространилась на Газу и Ливан», — говорится в сообщении.

Ранее несколько раз сообщалось, что армия обороны Израиля ударила по военным постам движения ХАМАС на границе с сектором Газа. Палестинцы возложили на израильтян ответственность за обострение конфликта и призвали свой народ бороться с «оккупантами».