Мир 21 апреля 2023, 01:36 Эрдоган объявил старт поставкам в Турцию черноморского газа Президент Турции Эрдоган дал старт поставкам черноморского газа на комплексе «Фильос» РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе торжественной церемонии на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» дал старт поставкам в страну черноморского газа. Об этом сообщил телеканал TRT.

«На первом этапе мы будем добывать 10 миллионов кубометров в день. С выходом проекта на полную мощность мы сможем покрывать 30% потребностей страны в газе», — отметил Эрдоган.

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Президент пообещал, что жители страны в течение года будут пользоваться газом бесплатно — при приготовлении пищи и горячей воды. На несколько месяцев поставки голубого топлива для обогрева домов также сделают бесплатными.

Кроме этого, на церемонии выступил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез. Он отметил, что разведанные запасы газа в Черном море составляют более 700 миллиардов кубометров. По его словам, этого хватит, чтобы удовлетворять бытовые потребности турков на протяжении 35 лет. Черноморский газ начнет поступать в дома местных жителей в начале мая.