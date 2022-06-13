Эрдоган объявил о начале укладки газопровода на дне Черного моря

В Турции прошла торжественная церемония в честь начала укладки газопровода у берегов республики на дне Черного моря. В ней принял участие глава республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«Мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море. В первом квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 миллионов кубометров газа», — сообщил Эрдоган.

Президент выразил надежду, что пика добычи газа месторождение «Сакарья» достигнет в 2026 году.

«Вместе с 40 скважинами, которые будут открыты на месте, мы стремимся увеличить суточную мощность добычи газа до 40 миллионов кубометров», — заявил глава республики.