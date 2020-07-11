Эрдоган объяснил превращение собора Святой Софии в мечеть волей народа

В своем заявлении он отметил, что его страна борется с терроризмом у своих границ и создает безопасные зоны. При этом другие страны, которые не могут побороть исламофобию на своих территориях начинают критиковать Турцию, которая воспользовалась своим суверенным правом.

«Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софьи с музея на мечеть основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — заявил Эрдоган.

В минувшую пятницу, 10 июля, турецкий лидер подписал указ, который отменил декрет от 1934 года, принятый первым президентом республики Ататюрком, по которому в Айя-Софии открывался музей. Собору снова вернули статус мечети и теперь каждый правоверный мусульманин может совершать там традиционные намазы. Молитвы на территории Айя-Софии начнутся с 24 июля. Вход туда будет бесплатным для всех верующих вне зависимости от религиозных взглядов.

Сегодня председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал перевод собора Святой Софии в мечеть пощечиной, которую руководство Турции нанесло православной церкви, всему мировому христианству. «Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным традициям», — подчеркнул он.

В минувшую пятницу, политолог и журналист из Турции в беседе с «360» объяснили, что переводом статуса собора Эрдоган преследовал свои политические цели. Но в итоге это может закончится ссорой с другими странами.