Эрдоган не захотел делиться личной информацией с Facebook и отказался от WhatsApp

Сотрудники администрации Эрдогана перебросят все ранее созданные в мессенджере группы в приложение BiP. Оно принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. В пресс-службе турецкого лидера призвали всех журналистов поступить так же.

Накануне Facebook обновил пользовательское соглашение и политику конфиденциальности мессенджера WhatsАрр. Людей предупредили, что отныне компания будет собирать личную информацию и делиться ей со всем семейством приложений корпорации. По сообщении компании, это нужно, чтобы анализировать привычки и вкусы пользователей и использовать данные для улучшения сервисов персональной рекламы. Пользователям будут предоставлять подходящий контент и персональные услуги.

WhatsАрр будет собирать информацию о геолокации, установке и удалении программ компании и следить за активностью юзеров в социальных сетях Facebook и Instagram.