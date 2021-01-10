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    10 января 2021, 18:54

    Эрдоган не захотел делиться личной информацией с Facebook и отказался от WhatsApp

    Андрей Иванов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган больше не будет пользоваться мессенджером WhatsApp из-за того, что компания Facebook изменила политику конфиденциальности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.
    Эрдоган не захотел делиться личной информацией с Facebook и отказался от WhatsApp

    Сотрудники администрации Эрдогана перебросят все ранее созданные в мессенджере группы в приложение BiP. Оно принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. В пресс-службе турецкого лидера призвали всех журналистов поступить так же.

    Накануне Facebook обновил пользовательское соглашение и политику конфиденциальности мессенджера WhatsАрр. Людей предупредили, что отныне компания будет собирать личную информацию и делиться ей со всем семейством приложений корпорации. По сообщении компании, это нужно, чтобы анализировать привычки и вкусы пользователей и использовать данные для улучшения сервисов персональной рекламы. Пользователям будут предоставлять подходящий контент и персональные услуги.

    WhatsАрр будет собирать информацию о геолокации, установке и удалении программ компании и следить за активностью юзеров в социальных сетях Facebook и Instagram.