04 сентября 2023, 17:13
Эрдоган не увидел эффективных альтернатив зерновой сделке
Эрдоган: предлагаемые альтернативы зерновой сделке оказались не так эффективны
Предлагаемые альтернативы зерновой сделке не смогли продемонстрировать такую же эффективность, как черноморская инициатива. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
По словам Эрдогана, во время встречи стороны уделили особое внимание активизации зерновой сделки. Турция не раз транслировала мнение российских коллег, что требования РФ в рамках договоренностей необходимо выполнять, отметил президент республики.
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В ближайшее время появится решение, которое будет соответствовать ожиданиям турецкой стороны, предположил Эрдоган.
«Выдвигаемые альтернативные предложения не смогли обеспечить устойчивую, безопасную и долговременную модель — такую, как черноморская инициатива», — подытожил президент Турции.
Путин на пресс-конференции заявил, что Запад обманул Россию с гуманитарными целями зерновой сделки. По словам главы государства, 70% грузов, вывезенных с Украины в рамках соглашения, ушли обеспеченным государствам, в первую очередь европейским.
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