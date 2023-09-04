Мир 04 сентября 2023, 17:13 Эрдоган не увидел эффективных альтернатив зерновой сделке Эрдоган: предлагаемые альтернативы зерновой сделке оказались не так эффективны РИА «Новости»

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Предлагаемые альтернативы зерновой сделке не смогли продемонстрировать такую же эффективность, как черноморская инициатива. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

По словам Эрдогана, во время встречи стороны уделили особое внимание активизации зерновой сделки. Турция не раз транслировала мнение российских коллег, что требования РФ в рамках договоренностей необходимо выполнять, отметил президент республики.

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В ближайшее время появится решение, которое будет соответствовать ожиданиям турецкой стороны, предположил Эрдоган.

«Выдвигаемые альтернативные предложения не смогли обеспечить устойчивую, безопасную и долговременную модель — такую, как черноморская инициатива», — подытожил президент Турции.

Путин на пресс-конференции заявил, что Запад обманул Россию с гуманитарными целями зерновой сделки. По словам главы государства, 70% грузов, вывезенных с Украины в рамках соглашения, ушли обеспеченным государствам, в первую очередь европейским.