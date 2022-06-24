Эрдоган не исключил введения смертной казни для поджигателей лесов

Турция рассмотрит снятие моратория на смертную казнь для организаторов лесных пожаров. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением во время визита в Мармарис выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что пожарные продолжают бороться с огнем, который распространился уже на четыре тысячи гектаров.

«Если наказание должно быть сдерживающей мерой, то за поджог леса должна быть смертная казнь. Этот вопрос следует обсудить», — заявил Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов.

Подозреваемого в поджоге леса в районе Мармариса задержали накануне. По словам министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, мужчина сознался в содеянном и сообщил, что разжег костры в трех местах.

Пламя охватило леса в Мармарисе в ночь на понедельник, 20 июня. Для борьбы с огнем спасатели направили наземную технику и вертолеты. Эрдоган пообещал, что на месте уничтоженных огнем деревьев высадят новые.