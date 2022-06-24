Эрдоган не исключил введения смертной казни для поджигателей лесов
Президент Турции Эрдоган поддержал введение смертной казни для поджигателей лесов
Турция рассмотрит снятие моратория на смертную казнь для организаторов лесных пожаров. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением во время визита в Мармарис выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Он подчеркнул, что пожарные продолжают бороться с огнем, который распространился уже на четыре тысячи гектаров.
«Если наказание должно быть сдерживающей мерой, то за поджог леса должна быть смертная казнь. Этот вопрос следует обсудить», — заявил Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов.
Подозреваемого в поджоге леса в районе Мармариса задержали накануне. По словам министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, мужчина сознался в содеянном и сообщил, что разжег костры в трех местах.
Пламя охватило леса в Мармарисе в ночь на понедельник, 20 июня. Для борьбы с огнем спасатели направили наземную технику и вертолеты. Эрдоган пообещал, что на месте уничтоженных огнем деревьев высадят новые.