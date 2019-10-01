Эрдоган не будет участвовать в «Российской энергетической неделе»
Турция предложила купить у США Patriot наравне с С-400Подробнее
«Я думаю, что, судя по всему, на высшем уровне гостей не ожидается», — ответил помощник президента РФ Юрий Ушаков на вопрос, принял ли турецкий президент приглашение российского лидера Владимира Путин приехать на РЭН. Ушакова процитировало агентство REGNUМ.
Ранее организаторы мероприятия анонсировали участие в сессии «Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире» министра энергетики королевства Саудовская Аравия принца Абдель Азиз бен Сальмана. Об этом написал ТАСС.
РЭН — крупнейший в России отраслевой форум. Он проходит каждый год и посвящен анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Главными темами обсуждения в этом году станут ценообразование на нефтяном рынке, цифровая трансформация отрасли, а также развитие рынков атомной энергетики и угля. Кроме того, речь зайдет о перспективе сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК, а также участники события поговорят об экологической трансформации. На РЭН будет представлен отчет стран ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2019.