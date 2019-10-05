Эрдоган назвал возможные сроки начала операции в Сирии

Турция может в ближайшие дни развернуть операцию в Сирии, чтобы создать на пограничной территории безопасную зону. Там турецкие власти планируют разместить сирийских беженцев, которые находятся в стране. Об этом сообщил турецкий президент Тайип Эрдоган.

«Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха» — приводит РИА «Новости» слова главы Турции.

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По словам Эрдогана, целью военных действий станет очистка пограничной территории Сирии от сирийских курдов. Также турецкий лидер отметил, что поддерживающие курдов Штаты должны сделать заявление, считают ли они их террористической группировкой.

«Турция уже сыта обещаниями, она достаточно долго терпела. Мы понимаем, что идеи о проведении совместного с США наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности. Мы хотим принести мир на восток от Евфрата», — пояснил Эрдоган.

Турция и США еще в августе договорились создать в Сирии зону безопасности. Позже Эрдоган сообщил, что после переговоров никаких шагов не последовало и, если Вашингтон будет затягивать с этим вопросом, то Анкара начнет операцию в Сирии.